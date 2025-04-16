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أحمد جودة - القاهرة - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم على ملعب تاسك بمدينة بريتوريا، في إطار الاستعداد لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يؤدي مرانه الأول في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

ووصلت البعثة إلى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.



كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.