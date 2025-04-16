نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحه أمام الزمالك في كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفنى لنادى سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها فى الرابعة عصر اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات كأس عاصمة مصر

تشكيل سموحه أمام الزمالك

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: حسين تيمور

خط الدفاع: شريف عبد الله ، بركات حجاج ، محمد ربيعه ، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: دوكو دودو ، عمرو السيسى ، محمد سعيد مكرونه، محمود صابر، محمد مصطفى ميدو.

خط الهجوم: مصطفى البدرى.



ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد أشرف ، هشام حافظ ، أبو بكر ليادى ، إسلام جابر ، أشرف مجدى ، محمد سعيد زيكا ، صامويل امادو، الحبيب احمد حسن ، محمد كونيه.