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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هنريك بروفيل، المدير الإقليمي لسباق آيرون مان، والسيد/ حسن علي خليفة، المدير التنفيذي لسباق آيرون مان، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة باستضافة النسخة القادمة من سباقات آيرون مان العالمية على أرض مصر.

وزير الرياضة يلتقي مسؤولي سباق آيرون مان ويؤكد قدرة مصر على استضافة الفعاليات الدولية

وتناول الاجتماع الترتيبات الجارية لتنظيم السباق، بما يضمن خروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر، وتعكس إمكاناتها التنظيمية والفنية في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

وأكد وزير الرياضة على قدرة الدولة المصرية على استضافة مثل هذه البطولات والفعاليات الكبرى، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات متميزة في هذا المجال.