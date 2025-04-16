الرياضة

غزل المحلة يعسكر في العين السخنة استعدادًا لمواجهة المصري

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غزل المحلة يعسكر في العين السخنة استعدادًا لمواجهة المصري

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أحمد جودة - القاهرة - غادر اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة إلى العين السخنة، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

غزل المحلة يعسكر في العين السخنة استعدادًا لمواجهة المصري

ويهدف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو إلى رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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