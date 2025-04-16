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أحمد جودة - القاهرة - غادر اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة إلى العين السخنة، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

غزل المحلة يعسكر في العين السخنة استعدادًا لمواجهة المصري

ويهدف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو إلى رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب.