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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مدينة الجونة خلال شهر مايو المقبل فعاليات النسخة الثالثة من مسابقات كرة السلة 3x3 والتي تقام تحت إشراف Energy Courts Elgouna.

الجونة تستضيف النسخة الثالثة من منافسات كرة السلة 3x3

البطولة التي شهدت نجاحا كبيرا في العامين الماضيين، ستقام النسخة الثالثة منها في الفترة من 15 لـ 17 مايو.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الاشراف على مسابقات البطولة للعام الثاني على التوالي مع تسجيل اللاعبين المشاركين في البطولة ضمن سجلات لاعبي الاتحاد الدولي للعبة.

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بفتح باب الاشتراك في منافسات النسخة الثالثة من بطولة كرة السلة 3x3 بالجونة حتى 30 أبريل الجاري من خلال الصفحة الرسمية للبطولة.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت عن جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه للفائزين في المسابقة.