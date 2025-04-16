نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أرسنال| دوري أبطال أوروبا الآن دون توقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أرسنال دوري أبطال أوروبا الآن دون توقف.. بث مباشر اليوم دوري أبطال أوروبا الآن دون تقطيع مباراة ريال مدريد ضد أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الحسم بين ريال مدريد وارسنال في إياب ربع نهائي الأبطال، ريال مدريد يحتاج إلي معجزة لكي يتخطى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الآن بث مباشر

حيث يستعد ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، مساء اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، لاستضافة القمة المرتقبة بين ريال مدريد وأرسنال، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة تحمل آمال النادي الملكي في العودة بعد الخسارة الثقيلة في الذهاب.

موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الآن بث مباشر

كما تنطلق صافرة البداية في تمام:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

7:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

ريال مدريد ضد أرسنال

ريال مدريد يحتاج إلي معجزة لكي يتخطى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال

كما يخوض ريال مدريد اللقاء تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، بعد خسارته في الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب الإمارات.

إقرأ المزيد..موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال اليوم في دوري أبطال أوروبا..القناة الناقلة والمعلق(التفاصيل)

القنوات الناقلة والتعليق على مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم بين ريال مدريد وارسنال بث مباشر

كما تُبث المباراة حصريًا على قناة beIN Sports 1 Premium، ضمن تغطية شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحصرية لمنافسات دوري الأبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تم اختيار المعلق علي سعيد الكعبي للتعليق الصوتي على المواجهة.

صاعقة ارسنال الثلاثية تشل حركة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إليك نتيجة مباراة الذهاب

حيث كان أرسنال قد حقق فوزًا ثمينًا في لندن بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من:

ديكلان رايس (هدفين).

ميكيل مورينو (هدف).

كما يدخل الفريق الإنجليزي المباراة بثقة كبيرة بعد تخطيه ريال مدريد بثلاثية نظيفة دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يأمل ريال مدريد في تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام جماهيره لكي يتخطى نكسه مباراة الذهاب.

كما سنقوم بمتابعة لحظية لمباراة ريال مدريد ضد أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر لموقع دوت الخليج عند بداية المباراة شاهد مجانًا مباراة ريال مدريد وارسنال في ليالي الأبطال اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025.