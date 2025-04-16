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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، محمد صبري، معتز زدام، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي، وليد فرج، عبد الله حافظ، احمد مصطفى، علي زعزع، غنام محمد، فيجيري

ويحل بعد قليل وفي تمام الرابعة عصرًا فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الجونة على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة كأس عاصمة مصر.