الرياضة

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

0 نشر
0 تبليغ

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، محمد صبري، معتز زدام، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي، وليد فرج، عبد الله حافظ، احمد مصطفى، علي زعزع، غنام محمد، فيجيري

ويحل بعد قليل وفي تمام الرابعة عصرًا فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الجونة على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا