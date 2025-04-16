نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفض استئناف شتوتجارت ضد عقوبة إيقاف مهاجمه فولتيماد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المحاكم التابعة له رفضت استئناف نادي شتوتجارت ضد إيقاف مهاجمه نيك فولتيماد.

وتعرض فولتيماد للطرد عقب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية خلال الخسارة أمام فيردر بريمن 1 /2 الأحد الماضي بالبوندسليجا بسبب مخالفة ضد ميتشيل فايزر أثناء التعادل بهدف لمثله.

ومع رفض استئناف شتوتجارت ستسري عقوبة إيقاف فولتيماد خلال المباراة على ملعب يونيون برلين السبت المقبل.

الرئيس التنفيذي لشتوتجارت: نشعر بخيبة أمل من القرار

وقال ألكسندر فيرله الرئيس التنفيذي لشتوتجارت في بيان للنادي "نشعر بخيبة أمل جراء قرار المحكمة الرياضية لأن وجهة نظرنا تقول إنه خطأ واضح من الحكم".

وأشار فيرله إلى أن فولتيماد بالكاد لمس فايزر، وبالتالي لا تستحق الواقعة بطاقة صفراء ثانية.