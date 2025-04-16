نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في الرابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – أحمد محمود -محمد شحاتة – محمود جهاد -سيف جعفر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد حسام وأحمد فتوح ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وأيمن أمير عبد العزيز.