أنشيلوتي: نُعوّل على جماهير ريال مدريد للثأر من آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أنه يعول كثيرا على الجماهير في محاولة الثأر من أرسنال الإنجليزي خلال المواجهة التي تجمعهما غدا الأربعاء بملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة ذهابا على ملعب الإمارات بثلاثة أهداف دون رد.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "سيكون للجماهير أهمية بالغة، لقد ساعدنا دعمهم كثيرًا في مناسبات عديدة، وخاصة في السنوات الأخيرة. وغدًا سيكون الأمر نفسه، علينا بذل قصارى جهدنا لمحاولة قلب تأخرنا في مباراة صعبة للغاية".

وأضاف "ما نريده هو محاولة تغيير عقليتنا واللعب بجدية بعقولنا وقلوبنا وحماسنا، الفريق متحمس جدًا، نحن في حالة ممتازة، ذهنيًا ومعنويًا، الهدوء مهم جدًا للسيطرة على المباراة".

أنشيلوتي: لدينا القوة اللازمة لقلب الموازين أمام أرسنال

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله "يمتلك ريال مدريد كل الموارد اللازمة لقلب موازين هذه المباراة، لدينا الكفاءة والالتزام والخبرة، ولدينا جماهير مذهلة. الموارد متوفرة، علينا فقط أن نقدم أفضل ما لدينا، في السنوات السابقة، لم يقال إننا لعبنا كرة قدم رائعة، وقد يكون ذلك صحيحًا، نريد لعب كرة قدم فاعلة أكثر من كونها رائعة".

وأكد "ما أريده هو شرح استراتيجية المباراة بوضوح للاعبين، سنجرب شيئًا ما في التدريب، وأريد أن يدخل اللاعبون إلى الملعب بأفكار واضحة للغاية، سأحاول شرحها بأكبر قدر ممكن من الوضوح، إذا كانت الأمور واضحة لدى اللاعبين فسيتمكنون من تقديم أداء فردي أفضل".

وتابع "سنحاول تقديم مباراة قوية، وسنسعى للضغط والسيطرة بشكل أكبر مقارنة بمباراة الذهاب. لا مجال للسحر، لأنه لا وجود للسحر".

وأكد "تحدثت مع اللاعبيم أمس عن الجانب العاطفي والحافز، وعن كيفية خوض هذه المباريات. أريد من اللاعبين أن يتحلوا بالهدوء والعزم على بذل قصارى جهدهم. لا نعلم إن كنا سنحقق هذه النتيجة، لكن اليقين الوحيد لدينا هو أننا سنبذل قصارى جهدنا".

وعن الأجواء في سانتياجو برنابيو، قال أنشيلوتي "لقد ساعدتنا هذه الأجواء كثيرًا، وستفعل ذلك غدًا، الملعب هو نفسه، ولون العشب هو نفسه، ولكن هناك جو يحيط بنا يدفعنا للأمام".