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أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريقي بلاتينسي وضيفه روزاريو سنترال، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

التعادل السلبي يخيم على نتيجة مباراة بلاتينسي وروزاريو سنترال في الدوري الأرجنتيني

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع بلاتينسي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر، محققا تعادله الخامس في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في مثلها.

وفي المقابل، رفع روزاريو سنترال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع محققا تعادله الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في مباراة.