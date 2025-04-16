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أحمد جودة - القاهرة - تسعى فرق تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا الإيطالي، وريال بيتيس الإسباني، ورابيد فيينا النمساوي، للتأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، في ظل امتلاكها الأفضلية في مباريات الذهاب لدور الثمانية.

تشيلسي وفيورنتينا وبيتيس ورابيد فينا يسعون إلى التأهل لقبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وتقام غدا الخميس مباريات الإياب لدور الثمانية، حيث يلتقي تشيلسي مع ضيفه ليجيا وارسو البولندي، وفيورنتينا مع ضيفه تسيلي السلوفيني، وريال بيتيس مع مضيفه جاجيلونيا بياليستوك البولندي، ورابيد فيينا مع يوروجوردين السويدي.

ويعود فريق تشيلسي إلى ملعبه ستامفورد بريدج لمواجهة ليجيا وارسو في وهو يملك أفضلية كبيرة من مباراة الذهاب التي فاز بها بثلاثية نظيفة.

وفي مباراة الذهاب، لم يقدم تشيلسي العرض المنتظر منه في الشوط الأول، ولكنه عزز إيقاع اللعب في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف، كما أهدر كريستوفر نكونكو ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار، واصل الفريق سجله المثالي في دوري المؤتمر هذا الموسم بتحقيقه تسع انتصارات متتالية، لكن المدرب إنزو ماريسكا يرى أن هناك مجالا للتحسن، وقال: "لا زلنا بحاجة إلى تعلم كيفية اللعب في أنواع مختلفة من المباريات".

وفي المقابل، قال جونسالو، مدرب ليجيا وارسو، بعد مباراة الذهاب: "الفريق الذي واجهناه اليوم تفوق علينا في جوانب متعددة."

وبالنظر إلى مباراة الإياب، يعتقد المدرب البرتغالي أن تحسين جودة التمرير والاستحواذ يمكن أن يساعد فريقه في تقليل سيطرة تشيلسي.

وفاز النادي البولندي مرتين خارج أرضه بنتيجة 3 / صفر خلال مشواره في دوري المؤتمر، ما يمنحه بصيص أمل قبل التوجه إلى غرب لندن.

وسيكون فيورنتينا على موعد مع مباراة مثيرة عندما يواجه ضيفه تسيلي السلوفيني.

وكان فيورنتينا عاد من سلوفينيا بأفضلية بسيطة حيث فاز 2 / 1 وهو ما جعل فيورنتينا في أمام مواجهة مثيرة في مباراة الإياب.

وقال رولاندو ماندراجورا، صاحب الهدف الثاني لفيورنتينا في سلوفينيا، إن التدخلات الحاسمة التي قام بها الحارس ديفيد دي خيا لصد انتفاضة قوية من تسيلي، هي التي حسمت فوز الفريق.

ورغم تألق دي خيا، شكل فيورنتينا الكثير من الخطورة أيضا على مرمى المنافس، وهو ما رفع سقف طموحات المدرب رافاييلي بالادينو، الذي قال:"نريد الوصول إلى النهاية في كل من دوري المؤتمر والدوري الإيطالي".

ومن جانبه، لم يكن ألبرت رييرا، مدرب تسيلي، مستعدا لقبول أي مكاسب معنوية بعد صافرة النهاية.

وقال: "لسنا راضين عن الخسارة، رغم أننا واجهنا فريقا كبيرا في دور الثمانية".

ورغم تأخر فريقه في مباراة الذهاب، يرى رييرا أن الأداء الواعد يمكن أن يكون مصدر إلهام لهم في محاولة لقلب هذا التأخر.

ويدخل ريال بيتيس مباراته أمام جاجيلونيا بياليستوك بمعنويات كبيرة وثقة مرتفعة بعدما أنهى مباراة الذهاب متفوقا بهدفين نظيفين.

ويواجه جاجيلونيا مهمة صعبة يوم الخميس، لكن المدرب أدريان سييمينييتس يرى أن أداء فريقه في الذهاب يمنحهم أسبابا للتفاؤل، حيث قال:" منحنا أنفسنا الثقة والإيمان بقدرتنا على المنافسة".

ولم يخسر جاجيلونيا أيا من مبارياته الخمس بدوري المؤتمر في بياليستوك هذا الموسم (4 انتصارات وتعادل واحد).