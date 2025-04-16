أرتيتا: نلعب على الفوز أمام ريال مدريد في إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أن فريقه "شجاع" ولا يخشى مواجهة ريال مدريد، مشددا على التطلع للتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على العملاق الإسباني في معقله.

أرتيتا مدرب أرسنال: نلعب على الفوز أمام ريال مدريد في إسبانيا

ويحل أرسنال ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو اليوم الأربعاء، متسلحا بالتفوق ذهابا بنتيجة 3 / صفر بعد هدفين رائعين من ديكلان رايس من ركلتين حرتين في ملعب الإمارات الأسبوع الماضي.

ولكن ريال مدريد بطل أوروبا 15 مرة اعتاد على تحقيق أكثر من عودة مثيرة في السنوات الأخيرة أمام أندية بارزة مثل مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

وكان الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الريال، قال إن الكلمة الطاغية في غرفة ملابس ريال مدريد قبل مباراة الأربعاء هي "العودة".

ورد أرتيتا على تعليقات بيلينجهام في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "لدينا نفس العقلية".

وأضاف المدرب الإسباني: "العقلية السائدة لدينا هي الجرأة والشجاعة والعزيمة وتحقيق الفوز، والقناعة بأنه بإمكاننا أن نكون أفضل منهم ونحقق الفوز في المباراة".

وتابع: "هذه هي الرسالة التي أنقلها للاعبي فريقي، لقد فزنا في لندن، وعلينا أن نفعل ذلك في ظروف مختلفة مساء الأربعاء".

وبسؤاله بشأن أن التلميحات في إسبانيا تشير إلى خوف أرسنال من عودة ريال مدريد، أجاب أرتيتا: "لن أصف الأمر بهذه الكلمة".

وأوضح: "بل أحترم وأبدي إعجابي بما قدمه ريال مدريد على مدار سنوات، والقيم التي يدافعون عنها عبر تاريخهم بشكل مذهل".

وتابع أرتيتا: "إنه أمر مذهل لأي فريق ولأي مدرب ولأي ناد، ولكن هناك المنافسة، سنواجه خصما نعرفه جيدا، ولكننا سننزل إلى الملعب وهدفنا تحقيق الفوز".

وأشارت (بي إيه ميديا) إلى أن أرسنال لم يستقبل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة منذ فوزه على لوتون بنتيجة 4 / 3 قبل 16 شهرا، ولم يخسر بفارق أربعة أهداف منذ خسارته أمام ليفربول بنتيجة صفر / 4 على ملعب أنفيلد في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأتم أرتيتا: "علينا أن نكرر فوزنا، ونثبت قدرتنا على ذلك، وهذا هو التحدي وسر متعة كرة القدم".