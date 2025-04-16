نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد في مواجهة مثيرة مع ليون وتوتنهام يحل ضيفًا على فرانكفورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام منافسات إياب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، غدًا الخميس، لتحدد الفرق الأربعة التي سوف تتأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

وحضرت التعادلات بقوة في مباريات الذهاب، حيث انتهت ثلاث مباريات من أصل أربع بهذا الدور، بالتعادل، ليتأجل الحسم حتى مباريات الإياب.

مانشستر يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي

وستكون المواجهة المنتظرة في ملعب "أولد ترافورد" بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي، هي الأبرز في مباريات الإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب في فرنسا بالتعادل 2/2.

وكان بإمكان مانشستر يونايتد خطف فوز مهم وثمين خارج أرضه، لكن أخطاء حارسه الكاميروني أندريه أونانا، الذي تسبب في الهدفين اللذين هزا شباك فريقه، حالت دون ذلك، ليتم استبعاده في المباراة التالية ببطولة الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، وهي المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 1 /4 يوم الأحد الماضي، ليتراجع أكثر وأكثر بوجوده في المركز الرابع عشر في ترتيب المسابقة.

ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، يضع البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني، الفوز بلقب الدوري الأوروبي نصب عينيه، خاصة وأن مكافأة الفوز بالبطولة لا تقتصر فقط على تحقيق لقب خلال الموسم، بل تمتد إلى مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الأمر الذي سيضع الفريق في موقف جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل ضم اللاعبين المناسبين لطريقة لعب المدرب الذي تولى تدريب الفريق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قادما من سبورتنج لشبونة.

ليون يبحث عن التأهل لقبل النهائي

وعلى الجانب الآخر، يبحث ليون عن التأهل لقبل النهائي وتحقيق لقب أوروبي ينقص خزائن الفريق الذي كان في الماضي عنصرا أساسيا في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى توتنهام الإنجليزي إلى نفس الهدف حينما يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد التعادل 1/1 في مباراة الذهاب في العاصمة البريطانية لندن.

ويمر توتنهام بمرحلة تتعالى فيها الانتقادات تجاه مدربه الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، ووصل الأمر ببعض وسائل الإعلام إلى القول بأن الخسارة أمام فرانكفورت وتوديع الدوري الأوروبي، قد تكون المحطة ا لأخيرة له بحيث يتم إقالته من تدريب الفريق.

وعلى الجانب الآخر، يبحث فرانكفورت، بطل نسخة 2022، عن التأهل لقبل النهائي ومن ثم الوصول للنهائي وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تحقيقه نتيجة شبه إيجابية في مباراة الذهاب.

وفي مواجهة ثالثة، انتهت مباراة الذهاب منها بالتعادل أيضا، سيكون ملعب "نيو سان ماميس" في بلباو الإسبانية، مسرحا لمواجهة أتلتيك بلباو وضيفه رينجرز الاسكتلندي.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ولذلك ستكون مواجهة الإياب بمثابة مواجهة جديدة ومختلفة كليا، يسعى خلالها كل فريق إلى الحفاظ على فرصه حتى النهاية.