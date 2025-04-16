نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات مثيرة في الدوري السعودي مع بدء الجولات الحاسمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الخميس منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين) والذي بدأ العد التنازلي نحو الجولات الحاسمة على مستوى سباق اللقب وصراع البقاء.

وتقام الخميس 4 مباريات في انطلاقة الجولة حيث يستقبل الاتفاق ضيفه الرياض، فيما يواجه الهلال نظيره الخليج، ويلتقي الشباب مع الأخدود، بينما يحل الاتحاد المتصدر ضيفا على الفتح.

ويسعى الاتفاق المنتشي بتعادل ثمين أمام الهلال، لاستعادة انتصاراته الغائبة منذ 3 جولات وهو ما تسبب في تراجعه للمركز الثامن برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الرياض صاحب المركز التاسع، بـ 34 نقطة والباحث هو الآخر عن استعادة توازنه بعدما اكتفى بنقطة وحيدة في آخر 3 جولات.

ويستقبل الهلال ضيفه الخليج في مهمة لوقف نزيف النقاط والإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب، حيث يدخل اللقاء بعد أن فقد 5 نقاط في آخر جولتين ليصبح رصيده 58 نقطة في المركز الثاني، الذي بات مهددا بالتواجد به حيث تفصله نقطة وحيدة عن ملاحقه النصر صاحب المركز الثالث، بينما يبتعد عن الاتحاد المتصدر بـ 7 نقاط كاملة.

وفي المقابل، يبحث الخليج عن نتيجة إيجابية يعزز بها موقعه في منطقة الأمان حيث يتواجد في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

ويستقبل الشباب ضيفه الأخدود في مهمة جديدة لمواصلة انتصاراته والتقدم خطوة نحو المربع الذهبي الذي لا يفصله عنه سوى 3 نقاط حيث يحتل المركز السادس برصيد 49 نقطة، بينما يأمل الأخدود في مواصلة نتائجه الإيجابية لإنعاش آماله في البقاء إذ يحتل المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة.

الاتحاد يخوض معركة قوية في صراع المنافسة على البطولة

ويخوض الاتحاد اختبارا صعبا في مشواره نحو التتويج باللقب، وذلك عندما يحل ضيفا على الفتح في مباراة يدخلها الفريق منتشيا بتوسيعه الفارق مع ملاحقه الهلال إلى 7 نقاط بعدما رفع رصيده لـ 65 نقطة بالفوز على العروبة في الجولة الماضية.

وفي المقابل، تلقى الفتح دفعة معنوية كبيرة بفوزه العريض على الخليج في الجولة الماضية وهو الفوز الذي قفز به للمركز الـ 14 برصيد 26 نقطة، لكنه لا يزال في موقف صعب حيث تفصله نقطتان فقط عن منطقة الهبوط.

وتتواصل الجمعة منافسات الجولة حيث يلتقي الخلود مع ضمك، ويستقبل الأهلي ضيفه الفيحاء، فيما تتجه الأنظار لقمة مباريات الجولة بين القادسية والنصر.

ولم يحقق الخلود أي نقطة في آخر 3 جولات ويبحث عن فوز يقربه من منطقة الأمان، حيث يحتل المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

ويستقبل الأهلي ضيفه الفيحاء بحثا عن فوز جديد يعزز به موقعه في المركز الرابع برصيد 52 نقطة بفارق الأهداف عن القادسية، بينما يسعى الفيحاء لمواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد خطوة جديدة عن منطقة الخطر، حيث يحتل المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة.