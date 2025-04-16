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أحمد جودة - القاهرة -

القاهرة، 15مارس 2025: تأهل لاعبا وادى دجلة، علي فرج، وهانيا الحمامي، للدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية- ليقتربا خطوة جدبدة من تحقيق اللقب، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في دعم أبطال النادي للمشاركة في البطولات الكبرى داخل وخارج مصر، لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز ريادة مصر للعبة.

أبطال وادى دجلة يقتربون من حسم لقب بطولة الجونة للإسكواش بمنافسات الرجال والسيدات





وفازت بطلة وادى دجلة هانيا الحمامي-المصنفة الثالثة عالميًا- على اللاعبة سلمى هاني- المصنفة الثالثة عشرة عالميًا، في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 13-11، 11-6، 11-4، في مباراة استغرقت 37 دقيقة، وفي منافسات الرجال، تغلب علي فرج-المصنف الثاني عالميًا- على منافسه يوسف سليمان- المصنف الثالث عشر عالميًا- بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-4، 11-2، 11-5، في مباراة استغرقت 37 دقيقة.





ومن المقرر أن يواجه على فرج منافسه جو ماكيني، المصنف الخامس عالميًا، في نصف نهائي البطولة يوم 17 أبريل، كما ستواجه هانيا الحمامي منافستها نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا.



جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش تُعد واحدة من أبرز البطولات في رياضة الإسكواش، ويشارك فيها نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 400 ألف دولار أمريكي. وتُقام البطولة في مركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات، ويتنافس 64 لاعبًا ولاعبة من 20 دولة، وذلك في الفترة من 12 إلى 18 أبريل.

أندية وادى دجلة:

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.