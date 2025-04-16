نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك: برشلونة لم يكن في أفضل حالاته أمام دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، هانز فليك، إن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، وذلك بعد الخسارة 1 / 3 أمام بوروسيا دورتموند في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ولكنه أكد أن التأهل للدور قبل النهائي يعد نجاحا للفريق.

وكان برشلونة فاز في مباراة الذهاب 4 / صفر ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 3.

وقال فليك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، والتي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة:" لم نكن في أفضل حالاتنا" في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

مدرب برشلونة: هدفنا التتويج بدوري أبطال أوروبا

ومع ذلك ركز مدرب برشلونة على الصورة الأكبر، وقال:" عبرنا من هذه المواجهة وهذا كان هدفنا. من الرائع للفريق التواجد في الدور قبل النهائي. التواجد في الدور قبل النهائي يعد نجاحا كبيرا ويجب أن نكون سعداء بهذا".

وأضاف:"لعبنا أمام فريق رائع، هو بوروسيا دورتموند، الذي جعل المباراة صعبة علينا. الشيء المهم هو أننا عبرنا للدور قبل النهائي".

وأردف:"يجب أن ننظر للإيجابيات وليس السلبيات. نمتلك فريقا عظيما قام بعمل جيد حتى الآن، والأهم هو أن نواصل فعل ما نقوم به؟"

وأكد:"سيكون من المهم أن ننظر لهذه المباراة وتقبل ماحدث، ولكن علينا أن ننظر للأمام- تنتظرنا تحديات كبيرة".