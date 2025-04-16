الرياضة

فليك: برشلونة لم يكن في أفضل حالاته أمام دورتموند

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فليك: برشلونة لم يكن في أفضل حالاته أمام دورتموند

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أحمد جودة - القاهرة -  قال المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، هانز فليك، إن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، وذلك بعد الخسارة 1 / 3 أمام بوروسيا دورتموند في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ولكنه أكد أن التأهل للدور قبل النهائي يعد نجاحا للفريق.

وكان برشلونة فاز في مباراة الذهاب 4 / صفر ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 3.

وقال فليك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، والتي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة:" لم نكن في أفضل حالاتنا" في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

مدرب برشلونة: هدفنا التتويج بدوري أبطال أوروبا 

ومع ذلك ركز مدرب برشلونة على الصورة الأكبر، وقال:"  عبرنا من هذه المواجهة وهذا كان هدفنا. من الرائع للفريق التواجد في الدور قبل النهائي. التواجد في الدور قبل النهائي يعد نجاحا كبيرا ويجب أن نكون سعداء بهذا".

وأضاف:"لعبنا أمام فريق رائع، هو بوروسيا دورتموند، الذي جعل المباراة صعبة علينا. الشيء المهم هو أننا عبرنا للدور قبل النهائي".

وأردف:"يجب أن ننظر للإيجابيات وليس السلبيات. نمتلك فريقا عظيما قام بعمل جيد حتى الآن، والأهم هو أن نواصل فعل ما نقوم به؟"

وأكد:"سيكون من المهم أن ننظر لهذه المباراة وتقبل ماحدث، ولكن علينا أن ننظر للأمام- تنتظرنا تحديات كبيرة".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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