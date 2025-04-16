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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.. رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

بعثة الأهلي تصل جنوب افريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

ووصلت البعثة إلى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، على أن تتوجه بعد قليل إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.