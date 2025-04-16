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أحمد جودة - القاهرة -

استعدادًا لليوم الثاني من منافسات الدور ربع النهائي ضمن النسخة الثالثة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات 2025، تنطلق اليوم، الأربعاء، مواجهات مرتقبة وسط أجواء مليئة بالحماس وحضور جماهيري كبير، في ظل سيطرة مصرية واضحة منذ انطلاق الأدوار التمهيدية، ما يجعل الحلم بالوصول إلى الأدوار النهائية أقرب من أي وقت مضى.

الجونة تشتعل حماسًا قبل انطلاق ثاني أيام ربع النهائي في بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات 2025

في منافسات الرجال لليوم:

يخوض النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا، مواجهة قوية أمام المصري محمد زكريا، المصنف الخامس والعشرين عالميًا.

بينما تأهل المصري المصنف الأول عالميًا، مصطفى عسل، إلى الدور نصف النهائي بعد انسحاب مواطنه يوسف إبراهيم، المصنف الرابع عشر عالميًا، إثر تعرضه لإصابة مؤسفة حالت دون استكمال مشواره في البطولة.

وفي منافسات السيدات لليوم:

تلتقي الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، مع الألمانية تين جيليس، المصنفة السادسة عالميًا، في مباراة متوقعة أن تشهد منافسة حادة.

كما تشهد البطولة مواجهة مصرية خالصة بين نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، وأمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، في لقاء يَعِد بالكثير من الإثارة والندية.