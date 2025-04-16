نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد ميكيل أرتيتا المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد آرسنال

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه الجانرز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، كيويور، لويس-سكلي.

خط الوسط: أوديغارد، بارتي، رايس.

خط الهجوم: ميرينو، مارتينيلي، ساكا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز آرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شىء.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد آرسنال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.