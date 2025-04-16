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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب كابتن عمرو صلاح، أمين الصندوق السابق باتحاد كرة اليد المصري، عن فخره بمشواره الطويل داخل نادي الزمالك، والذي امتد لـ18 عامًا كلاعب من فرق الناشئين وحتى الفريق الأول.

عمرو صلاح يتحدث عن جيل بطولات الزمالك ودور لبيب وصقر

وقال عمرو صلاح خلال استضافته ببرنامج زحمة حرة مباشرة على أون سبورت إف إم،

"تشرفت باللعب في نادي الزمالك لمدة 18 سنة، وده شرف كبير لأي حد يكون قائد لفريق كرة اليد بالنادي."

وأضاف: "الزمالك دايمًا بيقوده عظماء، وعلى رأسهم الكابتن حسن لبيب والمهندس حسن صقر، ودي قيمة مضافة لأي شخص ينتمي للنادي."

وتابع: "أول نسخة من كأس مصر لكرة اليد كانت سنة 1979، والزمالك قدر يحصد اللقب 7 مرات ورا بعض بعدها، وده إنجاز يعكس قوة وتاريخ النادي في اللعبة."

وعن مرحلة ما بعد الاعتزال، أوضح صلاح أنه لم يبتعد عن خدمة القلعة البيضاء:

"بعد الاعتزال، اتوليت مسؤولية قطاع الناشئين، وكنت من ضمن الناس اللي ساهموا في تواجد الكابتن حسين زكي داخل الزمالك، بعد ما كلفني النادي بإنهاء الاتفاق مع نادي النحاس."

واختتم تصريحاته قائلًا: "بعد التعاقد مع حسين زكي، تم تكليفي برئاسة جهاز كرة اليد في الزمالك، ودي كانت مسؤولية كبيرة وتشرفت بتحملها لخدمة النادي."