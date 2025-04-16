أنشيلوتي يحدد تشكيل ريال مدريد ضد آرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، يده على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة آرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد آرسنال

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه الجانرز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديغر، ألابا.

خط الوسط: تشواميني، مودريتش؛ رودريغو، بيلينغهام.

خط الهجوم: فينيسيوس؛ مبابي

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز آرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شىء.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد آرسنال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.