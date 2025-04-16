نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كل من فريقي إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني لمواجهتهم المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف على حساب العملاق البافاري.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

ينزل العملاق البافاري ضيفًا ثقيلًا على النيراتزوري، مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 على ملعب "جيوزيبي مياتزا" ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دارميان، باريلا، تشالهان أوجلو، مخيتريان، أوفستو.

خط الهجوم: تورام، مارتينيز.



تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: لايمر، داير، كيم، جوريرو.

خط الوسط: كيميتش، جورتيسكا، أوليسي.

خط الهجوم: ساني، كين، مولر.

وتنقل مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.