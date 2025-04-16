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أحمد جودة - القاهرة - تقدمت لاعبة التنس البريطانية هاريت دارت، باعتذار، بعدما طلبت من حكم المباراة إبلاغ منافستها بوضع مزيل للعرق لأن "رائحتها كريهة للغاية".

دارت عن سقطة بطولة روان: أنا نادمة

وسخرت دارت أمام الفرنسي لويس بواسون 0/ 6 و3 / 6 في الدور الأول من بطولة روان المفتوحة التي تقام على الملاعب الرملية أمس الثلاثاء، وظهر صوتها في الميكروفون، أثناء التبديل، وهي تقول للحكم: "هل يمكنك أن تخبرها (بواسون) بوضع مزيل للعرق؟... لأن رائحتها كريهة للغاية".

وانتشر هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت دارت اعتذارها على "إنستجرام"، وقالت: "كان تعليقا في لحظة انفعال، أنا نادمة عليه حقا".

وكتبت: "لا أريد التصرف بمثل هذه الطريقة، وأتحمل المسؤولية. لدي احترام كبير للويس وبالطريقة التي نافست بها اليوم. أتعلم من هذا وأمضي قدما".