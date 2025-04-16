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أحمد جودة - القاهرة -

قال جول كوندي مدافع برشلونة إنه "سعيد" بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه "محبط" بسبب الهزيمة 3-1 الليلة الماضية في مباراة إياب ربع النهائي أمام بوروسيا دورتموند.

كوندي: نشعر وكأننا لم نتأهل.. وافتقدنا 5 أشياء ضد دورتموند

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة (موفيستار+): "كان هدفا كبيرا وضعناه نصب أعيننا منذ بداية الموسم. أنا سعيد جدا بالتأهل، فالفريق لم يحقق ذلك منذ ست سنوات".

وأكد: "علينا أن نقدر ذلك، لكني بصراحة أشعر بخيبة أمل من الأداء الذي قدمناه" في مباراة الإياب.

وأشار المدافع الفرنسي إلى أن برشلونة "افتقر إلى" الجوانب الجيدة التي أظهرها في مباراة الذهاب (4-0)، أي "الهجوم والضغط والتركيز والفوز في المواجهات الثنائية وإغلاق خطوط التمرير".

وتابع: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. كانوا يلعبون على أرضهم وأمام جمهور استثنائي، يضغط بقوة، ولم نكن على قدر المستوى".

وأضاف: "رغم سيطرتنا على مجريات اللعب في الشوط الثاني، إلا أننا ارتكبنا أخطاء. كانت مباراة سيئة".

وأوضح كوندي أنه في الشوط الأول، طلب المدرب هانز فليك من اللاعبين "التحسن وأن يتحلوا بمزيد من التركيز والكثافة"، لكنه أكد أن الفريق "لم يبذل جهدا كافيا".

وأردف: "نشعر وكأننا لم نتأهل، لكن هذا ليس صحيحا. أشعر بخيبة أمل من المباراة لأنني أعلم أن هذا الفريق قادر على تقديم أداء أفضل بكثير، كما أظهرنا طوال الموسم".

واختتم: "لدينا هذا المستوى، وعلينا الاستمرار، وألا نتوقف عن فعل ما نجيده في معظم الأوقات".

