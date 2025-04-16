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أحمد جودة - القاهرة - ندد مولودية الجزائر متصدر الدوري المحلي، بشدة، ب "المستوى التحكيمي" في الخسارة أمام مضيفه أولمبيك أقبو بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 21 للمسابقة.

مولودية الجزائر مهاجما غربال: مستواه لا يعكس اختياره لمونديال الأندية

وذكر مولودية الجزائر في بيان أن الحكم الدولي مصطفى غربال ومساعدوه، ارتكبوا "أخطاء كارثية أثرت بشكل مباشر على مجريات اللعب والنتيجة النهائية للمباراة".

وأضاف: "فاجأ الحكم الدولي الجميع بتردده في الكثير من القرارات التي جعلته خارج الإطار طيلة أطوار اللقاء، وظهر بمستوى لا يعكس خبرته وسمعته ولا حتى اختياره لإدارة مباريات في منافسة من حجم كأس العالم للأندية".

وأكد مولودية الجزائر إنه سيرفع تقريرا مفصلا للجنة التحكيم، مطالبا بألا تمر أخطاء الحكام مرور الكرام، وأن يعاقبوا مثلهم مثل كل المسؤولين في المنظومة الكروية.

واستغرب مولودية الجزائر غياب تقنية حكم الفيديو المساعد، وتكرار الأمر في كل مباريات الفريق خارج الديار، عكس المباريات التي يخوضها بملعبه.

كما أعرب عن " ثقته في القائمين على كرة القدم الجزائرية ومسؤولي الاتحاد الجزائري للحد من هذه المهازل وتطوير مستوى التحكيم للنهوض بمستوى كرة القدم الجزائرية بشكل عام".

ورغم الخسارة لا يزال مولودية الجزائر في المركز الأول برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جاره وملاحقه المباشر شباب بلوزداد، علما بأنه له مباراة مؤجلة ستجمعه لاحقا بجاره اتحاد الجزائر.