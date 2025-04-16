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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق سييارا على ضيفه فاسكو دا جاما 2 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ثنائية راؤول تقود سييارا للفوز على فاسكو دا جاما

وأنهى سييارا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله بيدرو راؤول في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، أضاف راؤول الهدف الثاني لسييارا في الدقيقة 81.

ثم سجل فاسكو دا جاما هدف تقليص الفارق عن طريق بابلو فيجيتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع سييارا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.

وفي المقابل، توقف رصيد فاسكو دا جاما عند 6 نقاط في المركز السادس، متلقيا هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين.