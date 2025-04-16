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أحمد جودة - القاهرة -

قلب فريق كروز أزول تأخره بهدف أمام ضيفه ليون إلى فوز 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

كروز أزول يقلب تأخره إلى فوز على ليون

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيفاس على بوبيلا 1 / صفر، وتعادل باتوشكا مع تيجريس أونال سلبيا، وخواريز مع نيكاكسا 2/2.

ولم يتمكن الفريقان من استغلال الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم ليون بهدف أحرزه ستيفن ميندوزا في الدقيقة 58.

ولكن ليون تلقى بعدها ضربة موجعة بطرد نيكولاس فونسيكا في الدقيقة 74.

واستغل فريق كروز أزول النقص العددي في صفوف ليون، وسجل هدفين عن طريق روكا روميرو وجابرييل فرنانديز في الدقيقتين 84 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، قلب بهما النتيجة لصالحه.

ورفع كروز أزول رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف تولوكا المتصدر، فيما توقف رصيد ليون عند 30 نقطة في المركز الخامس.

