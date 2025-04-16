نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي على رادار التعاقد مع صفقة عالمية قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أعتاب التعاقد مع صفقة عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يقترب من حسم صفقة عالمية

وكشف الإعلامي كريم رمزي في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: «واحد من أصحاب القرار في النادي الأهلي قال لي إن أحد المحبين للنادي الأهلي سيمنح الأهلي لاعبا عالميا كبيرا هدية للعب معه في فترة كأس العالم للأندية».

وعن إمكانية انضمام مصطفى محمد إلى الأهلي، أوضح كريم رمزي:" مصطفى محمد بعيد حتى الآن عن الانتقال للأهلي لكن الأهلي سيدعم صفوفه بلاعب عالمي هدية من أحد المحبين»