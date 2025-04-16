نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوميز.. ومدرب عالمي يقترب من تدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن حقيقة مفاوضات إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كما أكد أن هناك مدرب عالمي قريب من تولي تدريب الفريق.

كريم رمزي يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10 عبـر القناة الأولى: " الألماني ماركو روزه المرشح الأول لتدريب الأهلي الذي يرغب في الحصول على 4 ملايين دولار في العام الواحد ويفاوض الأهلي روزه ليحصل على ثلاثة ملايين دولار، والمرشح الثاني هو الألماني روجر شميدت لكن روزه هو الأقرب".

وأضاف:" جوزيه جوميز ليس المرشح الأول لتدريب الأهلي، والنادي الأهلي لم يفاوضه سواء في الوقت الحالي أو في وقت سابق".

وأوضح:" الأهلي فقط وضع جوميز في قائمة المرشحين لتدريبه، علمًا بأن عقد جوميز يجدد تلقائيا مع الفتح حال بقاء الفريق في دوري المحترفين السعودي".

وأتم كريم رمزي تصريحاته:" الشرط الجزائي في عقد جوميز مع الفتح مليون و400 ألف دولار.. وجوميز يرحب بتدريب الأهلي لكن من خلال نادي الفتح"

