نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 إبريل الجاري، مباراة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، مع نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويحتضن ملعب "سانت جيمس بارك"، في الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس اليوم الأربعاء.

وستنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس

ويمكنكم مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس، على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 3HD.

