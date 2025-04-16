موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروب ا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 من شهر إبريل الجاري.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وآرسنال مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي. على ملعب “سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

وكان فريق أرسنال حقق فوزا كبيرا على نظيره ريال مدريد؛ بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمباراة، بينما سيتم عرض مباراة ريال مدريد ضد أرسنال عبر قناة bein Sports 1HD بصوت المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي

