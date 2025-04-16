أحمد جودة - القاهرة - أزمة مباراة القمة

بعد شكوي الزمالك خالد الغندور.. لجنة التظلمات ترفض هبوط الأهلي للدرجة الرابعة.

أوضح الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة التظلمات باتحاد الكرة، رفضت الشكوى المقدمة من الزمالك والتي طالب فيها بهبوط الأهلي للدرجة الرابعة.

رفض الشكوي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" لجنة التظلمات رفضت الشكوى استنادًا على أن الأهلي أعلن انسحابه من البطولة وعدم استكمال مباريات الدوري، اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب لمباراة القمة".

وأضاف: "من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، لجنة التظلمات ترى أن شكوى الزمالك غير قانونية خاصة أن الأهلي لم يخاطب رابطة الأندية بشكل رسمي والانسحاب من الدوري بدليل أنه خاض مواجهة بيراميدز مؤخرا".