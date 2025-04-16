الرياضة

بعد شكوي الزمالك خالد الغندور.. لجنة التظلمات ترفض هبوط الأهلي للدرجة الرابعة

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  • بعد شكوي الزمالك خالد الغندور.. لجنة التظلمات ترفض هبوط الأهلي للدرجة الرابعة 1/2
  • بعد شكوي الزمالك خالد الغندور.. لجنة التظلمات ترفض هبوط الأهلي للدرجة الرابعة 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - أزمة مباراة القمة

بعد شكوي الزمالك خالد الغندور.. لجنة التظلمات ترفض هبوط الأهلي للدرجة الرابعة.

أوضح الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة التظلمات باتحاد الكرة، رفضت الشكوى المقدمة من الزمالك والتي طالب فيها بهبوط الأهلي للدرجة الرابعة.

رفض الشكوي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" لجنة التظلمات رفضت الشكوى استنادًا على أن الأهلي أعلن انسحابه من البطولة وعدم استكمال مباريات الدوري، اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب لمباراة القمة".

وأضاف: "من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، لجنة التظلمات ترى أن شكوى الزمالك غير قانونية خاصة أن الأهلي لم يخاطب رابطة الأندية بشكل رسمي والانسحاب من الدوري بدليل أنه خاض مواجهة بيراميدز مؤخرا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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