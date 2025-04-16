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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني لمباراته القادمة أمام نظيره إنتر ميلان في إطار منافسات دور الإياب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق بايرن ميونيخ ضيفًا على نظيره إنتر ميلان اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: أوربيج

خط الدفاع: كيميش، أوباميكانو، مزراوي، ديفيز

خط الوسط: غوريتسكا، كيميش، موسيالا

خط الهجوم: كين، غنابري، ساني

ونجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف على حساب بايرن ميونيخ