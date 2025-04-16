نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم بالقلعة البيضاء مباراة الزمالك القادمة أمام نظيره فريق سموحة ببطولة كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة

يحل الفارس الأبيض ضيفًا ثقيلًا على فريق سموحة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ستاد الجيش ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحه عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 الناقلة لكافة المباريات والأحداث الرياضيه

ويسعي لاعبي الفارس الأبيض لتحقيق الفوز للمنافسة والصعود إلي دور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر

ويدخل الفارس الأبيض المباراة وهو في المركز الرابع برصيد نقطتين بينما سموحة يتذيل ترتيب المجموعة بصفر نقاط