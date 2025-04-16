نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمباراته القادمة أمام حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس الرابطة والقناة الناقلة

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على حرس الحدود اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

تُذاع مباراة بيراميدز وحرس الحدود عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 الناقلة لكافة المباريات والأحداث الرياضيه

وتشهد المباراة منافسة على المركز الأول خاصة أن الفارق بين الفريقين نقطتين فقط

ويدخل فريق بيراميدز المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما حرس الحدود في المركز الأول برصيد 6 نقاط