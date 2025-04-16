تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد إنتر ميلان الإيطالي لخوض مواجهة قوية أمام بايرن ميونخ الألماني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب جوزيبي مياتزا مواجهة إنتر ميلان وبايرن ميونخ، ضمن فعاليات إياب ربع نهائي من بطولة الشامبيونزليج.

ويدير الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش، القمة المثيرة بين إنتر وبايرن، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي.

وحقق البافاري فوزًا صعبًا على نظيره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يدخل إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

•حراسة المرمى: سومر

•خط الدفاع: بافارد، أكربي، باستوني.

• خط الوسط: باريلا، كالهانوغلو، مخيتاريان، ديماركو، دارميان.

•خط الهجوم: مارتينيز، تورام.

موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في الشامبيونزليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.