نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل آرسنال الإنجليزي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، القمة النارية بين ريال مدريد وآرسنال، ضمن فعاليات إياب ربع نهائي من بطولة الشامبيونزليج.

ويدير الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير مواجهة ريال مدريد والجانرز ويساعده كل من سيريل موجنير مساعد اول ومهدي رحموني مساعد ثاني وجيروم بريسارد حكمًا للفار ويعاونه باستيان ديشيبي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

ويبحث النادي الملكي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق ريمونتادا في مواجهة آرسنال، بعد الهزيمة في مواجهة الذهاب على ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة.

ومن المتوقع، أن يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

•حراسة المرمى: كورتوا.

•خط الدفاع: جارسيا - رودريجر - أسنسيو - فاسكيز.

•خط الوسط: بيلينجهام - تشواميني - فالفيردي.

•خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال في الشامبيونزليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد وآرسنال في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.