معلق مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد نظيره كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر أبريل الجاري على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من البريميرليج.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD.

معلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهمة التعليق على أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز للمعلق نوفل باشي.