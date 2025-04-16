معلق مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره بايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 على ملعب "جوزيبي مياتزا"، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونيخ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

معلق مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال للمعلق العماني خليل البلوشي.