معلق مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يريد عشاق مشاهدة الميرينجي والجانرز في كل مكان، معرف معلق مباراة ريال مدريد وآرسنال في اللقاء الذي سيجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وآرسنال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد آرسنال مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة ريال مدريد ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد آرسنال مساء اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال للمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.