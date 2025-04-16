القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 على ستاد سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 3 بنقل أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس وسيقوم نوفل باشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

فاز نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج بينما خسر كريستال بالاس من مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع برصيد 56 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

موقف نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

احتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 60 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 14 مباراة.

في حين احتل كريستال بالاس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 60 نقطة حصدها من 49 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 15 مباراة.