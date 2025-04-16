نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 على إستاد سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

وستبث أحداث مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 وسيقوم خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

انتهت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان في أليانز آرينا بفوز النادي الإيطالي بهدفين مقابل هدف ليصبح لزامًا على النادي البافاري العودة من مدينة ميلانو بانتصار بفارق هدفين من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواجهة الفائز من برشلونة وبوروسيا دورتموند.

وصعد بايرن ميونخ إلى الدور ربع النهائي بعدما تجاوز عقبة غريمه الألماني باير ليفركوزن بخماسية نظيفة في مجموع المباراتين بينما فاز إنتر ميلان على فينورد بأربعة أهداف مقابل هدف.