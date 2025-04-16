نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية عن موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح آرسنال في حسم مباراة الذهاب بالفوز على الملكي بثلاثية نظيفة وسيعمل المدفعجية على الحفاظ عليها من أجل الوصول إلى نصف النهائي.

في حين يتسلح ريال مدريد بعاملي الأرض والجمهور من أجل قلب النتيجة بشخصية البطل وخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة المفضلة لجمهور الملكي.

يلتقي المتأهل من مباراة ريال مدريد وآرسنال مع باريس سان جيرمان وذلك في مرحلة نصف نهائي البطولة وذلك حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بينما تأهل آرسنال إلى الدور نفسه بالفوز على آيندهوفن.

موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وآرسنال يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 على إستاد سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

وستبث أحداث مباراة ريال مدريد وآرسنال عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.