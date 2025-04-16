برشلونة وباريس إلى نصف نهائي الأبطال
خسر برشلونة بطل أوروبا 5 مرات 3-1 أمام بروسيا دورتموند مساء الثلاثاء لكنه بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في 6 مواسم بفضل انتصاره 5-3 في مجموع المباراتين.
سجل ثلاثية الفريق الألماني في المباراة سيرهو غراسي في الدقائق (11) و(49) و(76)، فيما سجل هدف برشلونة رامي بن سبعيني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (54).
ويلتقي برشلونة الفريق الفائز من مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ المقررة اليوم.
وحجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل رغم خسارته 2-3 أمام مضيفه أستون فيلا ضمن إياب ربع نهائي المسابقة، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب 3-1.
تقدم سان جيرمان في المباراة بهدفين عن طريق أشرف حكيمي في الدقيقة (10)، ونونو مينديز في الدقيقة (26)، قبل أن يعود الفريق الإنجليزي ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق يوري تليمانس في الدقيقة (33)، وجون ماكجين في الدقيقة (54)، وإزري كونسا في الدقيقة (56).
وسيواجه نادي العاصمة الفرنسية في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي المقررة اليوم الأربعاء.
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