التظلمات ترفض شكوى الزمالك بهبوط الأهلي للدرجة الرابعة.. تفاصيل مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة التظلمات باتحاد الكرة، رفضت الشكوى المقدمة من الزمالك والتي طالب فيها بهبوط الأهلي للدرجة الرابعة.

التظلمات ترفض شكوى الزمالك بهبوط الأهلي للدرجة الرابعة

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" لجنة التظلمات رفضت الشكوى استنادًا على أن الأهلي أعلن انسحابه من البطولة وعدم استكمال مباريات الدوري، اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب لمباراة القمة".

وأضاف: "من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، لجنة التظلمات ترى أن شكوى الزمالك غير قانونية خاصة أن الأهلي لم يخاطب رابطة الأندية بشكل رسمي والانسحاب من الدوري بدليل أنه خاض مواجهة بيراميدز مؤخرا".