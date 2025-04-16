عاجل.. مفاجأة نارية بشأن عقد سيف الدين الجزيري مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك لم يوثقوا عقد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستكون مع بداية الموسم الجديد.

مفاجأة نارية بشأن عقد سيف الدين الجزيري مع الزمالك

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الجزيري عقده ساري مع نادى الزمالك ولا توجد مشكلة فيه خاصة أنه قام بالتوقيع عليه.

وكشف الغندور حقيقة وضع الزمالك اللاعب على قائمة الإعارات، مؤكدا إلى أنه مستمر مع الفريق ولم يبلغه أحد برغبة النادي فى إعارته.