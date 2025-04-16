نجم الأهلي السابق: يورتشيتش أفضل من كولر هذا الموسم.. والأحمر سيتوج بإفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق إن مستوي المارد الأحمر في تراجع لكنه قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

يورتشيتش أفضل من كولر هذا الموسم

أضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "بيراميدز يقدم نتائج مميزة ويمتلك اسكواد قوي".

تابع: "علامات استفهام على استبعاد معلول من رحلة الأهلي لمواجهة صن داونز، كولر قد يدفع بـ كوكا في الجبهة اليسرى أمام صن داونز".

وواصل:" الحديث عن عودة موسيماني لتدريب الأهلي مجرد كلام يتداول داخل النادي".