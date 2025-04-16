نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر حيث تنطلق ثلاثة مواجهات قوية تجمع بين مودرن سبورت والجونة، سموحة والزمالك، حرس الحدود وبيراميدز.

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر

الجونة × مودرن سبورت – استاد خالد بشارة – 4 عصرا

سموحة × الزمالك – استاد برج العرب – 4 عصرا

الإسماعيلي × الاتحاد – استاد هيئة قناة السويس – 7 مساءً

حرس الحدود × بيراميدز – استاد حرس الحدود – 7 مساءً

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين.