الرياضة

خالد الغندور: الزمالك لم يوثق عقد الجزيري وهذه حقيقة إعارته

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خالد الغندور: الزمالك لم يوثق عقد الجزيري وهذه حقيقة إعارته

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور  إن مسئولي نادي الزمالك لم يوثقوا عقد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستكون مع بداية الموسم الجديد.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور  أن الجزيري عقده ساري مع نادى الزمالك ولا توجد مشكلة فيه خاصة أنه قام بالتوقيع عليه.

وكشف الغندور حقيقة وضع الزمالك اللاعب على قائمة الإعارات،مؤكدا إلى أنه مستمر مع الفريق ولم يبلغه أحد برغبة النادي فى إعارته.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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